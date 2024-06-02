Сенатор США назвал Нетаньяху военным преступником

Американский сенатор Берни Сандерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«Биньямин Нетаньяху — военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», — написал он.

Он также добавил, что согласен с ордером Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС.

31 мая президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

Позже Нетаньяху заявил, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные.

Ранее Нетаньяху резко высказался о признании Палестины рядом стран ЕС.