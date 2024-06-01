Булыкин назвал клуб, возвращение в РПЛ которого хотел бы видеть

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что хотел бы скорейшего возвращения «Сочи» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По итогам сезона-2023/24 черноморский коллектив занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

«Обидно, что такой клуб вылетел в Первую лигу. Надеюсь, что руководство клуба не отвернется от команды, и они быстро вернутся в РПЛ, как это сделали «Химки». Ведь для этого много не надо: хороший состав, хороший бюджет. Тогда команда быстро вернется в высшую лигу. Надеюсь, что с этим у них проблем не будет», — заявил Булыкин.

Напрямую вылетели из РПЛ калининградская «Балтика» и «Сочи». «Пари НН» и тольяттинский «Акрон» по итогам стыковых матчах получили право играть в РПЛ в следующем сезоне, обыграв соответственно по сумме двух матчей с одинаковым счетом 3:2 тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал».

Ранее стало известно, как на вратаря «Балтики» Евгения Латышонка повлияет переход в «Зенит».