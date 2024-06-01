Владимир Зеленский встретился в Сингапуре с делегацией комитета по иностранным делам палаты представителей США и обговорил с главой комитета Майклом Макколом право Вооруженных сил страны (ВСУ) наносить удары западным вооружением по объектам на территории России. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале украинского президента.

Согласно публикации, стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны (ПВО) дополнительными системами и ракетами к ним, обстановку на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и вопросы военной помощи Украине.

«Отдельное внимание было уделено усилению санкционного давления на РФ», — отмечается в публикации.

Перед этим газета Politico анонсировала, что Зеленский 1 июня обсудит с главой Пентагона США Ллойдом Остином расширение военных возможностей Киева.

Ранее в Госдепе однозначно высказались о легитимности Зеленского.