Британское судно атаковано у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС государства сообщило, что на британское судно произошло нападение у берегов Йемена. Об этом сообщает РИА Новости.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 48 морских милях (почти 89 километров. — «Газета.Ru») к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что никто из экипажа не пострадал, а само судно продолжает идти к пункту назначения. Также управление посоветовало судам осторожнее проходить у берегов Йемена.

До этого сообщалось, что в 76 морских милях (140,6 км) к северо-западу от йеменского порта Ходейда в результате нападения небольшие повреждения получило судно. Отмечается, что капитан подтвердил, что судно получило незначительные повреждения, после того как по левому борту был нанесен удар неизвестным предметом. Инцидент классифицировали как «нападение».

В настоящее время безопасность корабля и экипажа обеспечена, судно продолжает путь в следующий порт захода.

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