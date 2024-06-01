Назван главный минус в игре переходящего в «ПСЖ» Сафонова

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Советского Союза Анзор Кавазашвили в интервью Legalbet заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перестал прогрессировать.

По его мнению, 25-летний игрок часто совершает во время игры много лишних движений, усложняя жизнь себе и партнерам.

«Думаю, Сафонов стоит на одном уровне. Я бы очень хотел, чтобы у него был прогресс. Он у него будет, когда он перестанет заниматься нервотрепкой своей команды, играя в короткий пас внутри своей штрафной. Он ставит своих защитников в неловкое положение. Вратарь должен играть проще», — заявил Кавазашвили.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24.

Ранее Матвею Сафонову пожелали использовать свой шанс в «ПСЖ».