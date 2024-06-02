В Иране задержаны участники собрания сатанистов

Командующий силами правопорядка иранского города Дизфуль полковник Рухолла Йари-заде заявил, что в населенном пункте были задержаны 35 человек, которые участвовали в собрании сатанистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«После получения сообщения о проведении собраний сатанистской группы сотрудники полиции, проверив подлинность сообщения смогли установить место (проведения. — «Газета.Ru») собраний и, проведя согласования с судебными органами, задержали присутствовавших - 31 мужчину и 4 женщины», — сказал Йари-заде.

До этого Депутат Государственной думы РФ Анна Кузнецова обнаружила в свободной продаже на маркетплейсах «атрибуты сатанизма». По словам депутата, за последнее время она получила несколько обращений от родителей, обеспокоенных тем, что «деструктивная и человеконенавистническая идеология сатанизма, пропагандирующая культ насилия, отрицающая ценность жизни» открыто представлена в интернете и в онлайн-магазинах.

Она добавила, что уже обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законности размещения таких товаров. Кроме того, она опубликовала опрос об отношении россиян к тому, что «детям рекламируют идеологию сатанизма и ее продукцию». По словам депутата, мнение сограждан «нужно для дальнейшего обсуждения решений, в том числе и на законодательном уровне».

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