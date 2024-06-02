На Западе сообщили об охоте российских FPV-дронов на ВСУ

Отряд российских FPV-дронов охотится на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении под Волчанском. Об этом написал журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети X.
«Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска», — написал он.
По словам журналиста, российские силы полностью контролируют воздушное пространство над Харьковской областью.
До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.
Он предположил, что ВСУ заперты сразу в двух городах, они окружены. По словам эксперта, Вооруженные силы России взяли врага в котел. Он заявил, что в Волчанске и Часове Яре украинские войска отрезаны от снабжения.
Незадолго до этого спецназовец ГУР сдался в плен ВС РФ на волчанском направлении.
Ранее военкоры сообщили о попадании ВСУ в котел в Волчанске.