На Западе сообщили об охоте российских FPV-дронов на ВСУ

Отряд российских FPV-дронов охотится на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении под Волчанском. Об этом написал журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети X.

«Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска», — написал он.

По словам журналиста, российские силы полностью контролируют воздушное пространство над Харьковской областью.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.

Он предположил, что ВСУ заперты сразу в двух городах, они окружены. По словам эксперта, Вооруженные силы России взяли врага в котел. Он заявил, что в Волчанске и Часове Яре украинские войска отрезаны от снабжения.

Незадолго до этого спецназовец ГУР сдался в плен ВС РФ на волчанском направлении.

Ранее военкоры сообщили о попадании ВСУ в котел в Волчанске.