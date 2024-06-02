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Зеленский опасается, что Трамп завершит военный конфликт за счет Украины

The Guardian: Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении военного конфликта за счет Украины. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По его мнению, если Трамп победит и договорится о мире на условиях Путина, то уровень влияния США снизится.

«Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?» — вопрошает Зеленский.

До этого Зеленский встретился в Сингапуре с делегацией комитета по иностранным делам палаты представителей США и обговорил с главой комитета Майклом Макколом право Вооруженных сил страны (ВСУ) наносить удары западным вооружением по объектам на территории России.

Стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны (ПВО) дополнительными системами и ракетами к ним, обстановку на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и вопросы военной помощи Украине.

Ранее Зеленский объяснил, почему не хочет замораживать конфликт на Украине.

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