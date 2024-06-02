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Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Гусев: опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников.

1 июня над территорией Белгородской и Брянской областей отражены воздушные атаки Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны, дежурными средствами ПВО в период с 10 утра до полудня 1 июня в Белгородской области уничтожены две тактические ракеты «Точка-У» и два беспилотника, а в Брянской области — один БПЛА.

До этого атаке подвергся город Грайворон в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадал один мирный житель.

Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили над российским регионом.

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