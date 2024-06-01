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В Запорожской области погибли мать и дочь при обстреле ВСУ

Балицкий: в результате обстрела Новогоровки со стороны ВСУ погибли мать и дочь

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новогоровка Токмакского района, в результате чего погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание», — сказал глава области.

По данным оперативных служб, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом управляемой высокоточной американской авиабомбой GBU-39.

30 мая Балицкий заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и населенного пункта Великая Знаменка.

27 мая председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинские войска уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Ни в здании учебного заведения, ни поблизости не было российских военных, отметил он.

Ранее ВСУ атаковали Приморск в Запорожской области.

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