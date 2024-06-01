МИД Ирана вызвал шведского дипломата из-за обвинения в вербовке террористов

Министерство иностранных дел Ирана решило вызвать поверенного в делах Швеции, чтобы выразить протест шведской стороне за обвинение Ирана в вербовке террористов, действующих против Израиля. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Министерство в субботу вызвало шведского дипломата, чтобы выразить протест Ирана против «необоснованных и предвзятых» обвинений, которые, по заявлению министерства, были сделаны на основе дезинформации, а также под влиянием сионистского режима», — следует из сообщения.

До этого депутат парламента Швеции Маркус Вихель заявил о необходимости принятия мер против «угроз, исходящих от авторитарных государств». В письме к главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму он попросил разъяснить, какие шаги предпринимаются для объединения «близких» сил — к примеру, членов НАТО, чтобы противодействовать «угрозам», исходящим от России, Китая и Ирана.

В письме Маркус Вихель сослался на данные ежегодника шведской полиции государственной безопасности. В нем, в числе прочего, говорится, что Россия, Китай и Иран остаются странами, «представляющими наибольшую угрозу для Швеции». По мнению парламентария, три эти государства ведут против Швеции «разведывательную деятельность» и при этом сотрудничают между собой.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России.