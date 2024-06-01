Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Ирана вызвал шведского дипломата из-за обвинения в вербовке террористов

Дипломата Швеции вызвали в МИД Ирана из-за обвинения в вербовке террористов

close
100%
Shutterstock

Министерство иностранных дел Ирана решило вызвать поверенного в делах Швеции, чтобы выразить протест шведской стороне за обвинение Ирана в вербовке террористов, действующих против Израиля. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Министерство в субботу вызвало шведского дипломата, чтобы выразить протест Ирана против «необоснованных и предвзятых» обвинений, которые, по заявлению министерства, были сделаны на основе дезинформации, а также под влиянием сионистского режима», — следует из сообщения.

До этого депутат парламента Швеции Маркус Вихель заявил о необходимости принятия мер против «угроз, исходящих от авторитарных государств». В письме к главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму он попросил разъяснить, какие шаги предпринимаются для объединения «близких» сил — к примеру, членов НАТО, чтобы противодействовать «угрозам», исходящим от России, Китая и Ирана.

В письме Маркус Вихель сослался на данные ежегодника шведской полиции государственной безопасности. В нем, в числе прочего, говорится, что Россия, Китай и Иран остаются странами, «представляющими наибольшую угрозу для Швеции». По мнению парламентария, три эти государства ведут против Швеции «разведывательную деятельность» и при этом сотрудничают между собой.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами