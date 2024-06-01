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В Рязани на завод «Рязцветмет» вторглись вооруженные люди

YA62: вооруженные люди штурмуют завод «Рязцветмет», слышны взрывы

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rzcm.ru

Вооруженные люди вторглись на территорию завода «Рязцветмет» и пытаются штурмом взять предприятие. Об этом сообщает рязанский портал YA62.ru.

Захватчики предприятия используют трактор и гранаты со слезоточивым газом.

«На «Рязцветмете» снова войны», — прокомментировал автор видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале портала.

Это не первый случай вторжения вооруженных людей на предприятие. По данным издания, противостояние вокруг «Рязцветмета» продолжается в течение последних нескольких месяцев. При этом региональные власти не реагируют на ситуацию, несмотря на то, что руководители и сотрудники завода направили губернатору Рязанской области Павлу Малкову обращение, в котором охарактеризовали попытки вторжения «рейдерским захватом».

До этого сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, которая подозревается в рейдерских захватах в Ставропольском крае. По данным спецслужбы, задержанные совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. Это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц, отметили в ФСБ.

Ранее жители Рязани сообщили о взрыве над городом.

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