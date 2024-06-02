Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что проблемы в Косово и Метохии (КиМ) для сербов создают не столько косовоалбанские «власти», сколько ЕС, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Вулина.

«В КиМ проблема не в [косовоалбанском «премьере» Альбине] Курти, а в ЕС, который 11 лет не хочет реализовать Брюссельские соглашения, которые подписал и выступил гарантом», — сказал он.

В мае президент Сербии провел в Белграде встречу с Еленой Зеленской и Дмитрием Кулебой. По итогам переговоров Вучич заявил, что между Белградом и Киевом достигнута договоренность об улучшении двусторонних отношений и возвращении сербского посла в Киев.

До этого кандидат в премьеры Сербии Милош Вучевич заявил, что будущее правительство Сербии не станет признавать независимость Косово и Метохии и не введет санкции против России.

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