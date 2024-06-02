Россиянам назвали цели, на которые никогда нельзя брать кредит

Кредит, в привычном его понимании, — это простой и удобный инструмент заимствования денежных средств, обычно банка, для быстрого достижения потребительских целей или решения внезапно возникших, неотложных. И, прежде чем прибегнуть к его использованию, необходимо тщательно взвесить, так ли он необходим вам в данный конкретный момент времени. О том, на какие цели не стоит брать кредит, «Газете.Ru» рассказал Михаил Китов, специалист по инвестициям, основатель инвестиционной площадки «Правильные инвестиции».

«Есть случаи, когда использование кредита неизбежно, и связано с какой-либо экстренной ситуацией. Но, как правило, предметом кредитования становятся цели достаточно прозаичные: новый телефон, машина, досрочный ремонт в квартире.

И тут хотелось бы предостеречь от преждевременно принятых решений, за которые в последующем достаточно долго придется расплачиваться», — объяснил он.

Итак, по словам специалиста, в первую очередь не следует брать кредит на покупку роскошных вещей.

«Если вы хотите купить дорогую машину, мебель или драгоценности, лучше всего воспользоваться отложенными средствами. Или научиться их откладывать, чтобы не упускать появляющиеся возможности в будущем. Подобные покупки могут стать инструментом сохранения капитала. Например, покупка картин, редких автомобилей или премиальной недвижимости. Но использовать в них заемные средства крайне неразумно», — сказал эксперт.

Вторая такая цель — путешествие или отпуск. Всегда можно выбрать более доступный вариант. Или заняться, наконец, планированием бюджета и созданием накоплений на подобные цели.

«Свадьба. Удовольствие не из дешевых, но все хотят, чтобы запомнилось. Здесь важно помнить, что событие единоразовое, а кредит возвращать приходится. Церемонию можно провести в рамках своих финансовых возможностей. Сюда же относятся ремонт в квартире или загородное строительство. Мероприятие затратное и крайне редко умещается в плановый бюджет. Поэтому, планируя последнее, стоит заранее подготовить финансовую подушку на случай неожиданных расходов. Потому как взятие кредита на ремонт может стать существенной нагрузкой на семейный бюджет, вероятнее всего исключающей и предстоящий отдых, и запланированные покупки и много чего еще», — добавил он.

Не стоит брать кредит и ради инвестиций в рискованных проектов.

«Вот тут, конечно, поднимаются без исключения все «красные флаги». Инвестиции сами по себе сопряжены с рисками, и делать их на заемные средства — это прям табу. Здесь мало того, что можно потерять свои личные сбережения, так еще и получить в нагрузку кредитные обязательства — непозволительная халатность», — сказал специалист.

Шестая цель — погашение старых долгов. Взятие такого вида кредита растет корнями в такой инструмент, как рефинансирование. Действующий кредит можно рефинансировать в вашей или сторонней кредитной организации, заблаговременно уведомив ее об этом. В таком случае, вам может быть предложена меньшая ставка, например при снижении ключевой, или увеличение срока кредита, со снижением соответственно суммы платежа. Инструмент условно рабочий и крайне противоречивый. Это может привести к замкнутому кругу кредитных задолженностей, когда размеры ежемесячных выплат становятся равны, или даже превышают Ваш месячный доход.

«Покупка акций компаний с высоким потенциалом роста или криптовалюты. Все те же инвестиции, связанные с высокой степенью риска и опасностью потерять все ваши накопления. И делать это на заемные средства не стоит ни при каких обстоятельствах. А также, покупка бытовой техники и электроники. Тут все достаточно прозрачно: одно дело, когда вы въехали в новую квартиру и у вас элементарно нет пылесоса или стиральной машинки, другое совершенно — раз в год покупка нового телефона. Есть те предметы, без которых немыслимо современное хозяйство, напротив — расточительство постоянного потребления», — отметил Китов.

Наконец, стоит избегать кредитов ради повседневных расходов.

«Покупки на кредитку, с беспроцентным, как водится, лимитом — тоже так себе экономия. Кредитная карта — это кредит. Он всегда имеет добавленную стоимость. Читайте мелкие шрифты и не вполне понятные пункты в договоре с банком», — резюмировал эксперт.

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