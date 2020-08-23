Танк «Армата» получил документы для продажи другим странам

Новейший российский танк Т-14 «Армата» получил паспорт экспортного облика, который позволит вести переговоры о его экспорте за границу, сообщил «Интерфаксу» представитель госкорпорации Ростех.

«Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений», — добавил он.

Кроме того, разработчики боевой машины улучшили все ее характеристики, отметили в Ростехе.

«В результате мы получили бронемашину, существенно превосходящую по своим возможностям и параметрам все существующие танки мира. Среди главных преимуществ: высокая мобильность, защищенность экипажа и могущество вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж. Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.

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