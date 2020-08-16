Армия Израиля перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух ракет, запущенных радикалами по территории страны из сектора Газа, передает РИА «Новости».

«Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены два снаряда, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол», — говорится в сообщении.

Перед атакой в израильском городе Сдерот сработали сирены воздушной тревоги, отметили военные.

Ранее израильские ВС сообщили об уничтожении нескольких объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров с взрывными устройствами и беспорядки у забора безопасности. Были ранены не менее пяти палестинцев.

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