В ВС Украины выявлено более 350 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь человек находятся в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что состояние здоровья новых пациентов удовлетворительное.
Общее число заболевших в ВС страны достигло 1081, из них 354 человек все еще болеют, 727 — выздоровели. Скончались от инфекции шесть военнослужащих.
В настоящее время на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 680 человек.
По данным Минздрава Украины, всего в стране зарегистрировано 86 140 случаев COVID-19, умерли 1 992 человека, выздоровели 46 216 человек.
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