В ВС Украины выявлено более 350 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь человек находятся в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья новых пациентов удовлетворительное.

Общее число заболевших в ВС страны достигло 1081, из них 354 человек все еще болеют, 727 — выздоровели. Скончались от инфекции шесть военнослужащих.

В настоящее время на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 680 человек.

По данным Минздрава Украины, всего в стране зарегистрировано 86 140 случаев COVID-19, умерли 1 992 человека, выздоровели 46 216 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом до конца августа

— На Украине будут отслеживать контакты людей с COVID-19

— Еще один депутат Рады заразился коронавирусом