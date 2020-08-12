Пентагон: необходимо увеличить арсенал маломощного ядерного оружия

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Америке нужно наращивать арсенал маломощного ядерного оружия для сдерживания России. Об этом сообщает ТАСС.

«Крылатые ракеты морского базирования нужны нам, чтобы ответить на российскую угрозу. Ядерное оружие малой мощности нужно, чтобы ответить на российскую угрозу», — утверждал генерал.

Ранее глава Пентагона (Минобороны США) Марк Эспер выразил уверенность, что Соединенные Штаты превосходят в сфере ядерных вооружений других потенциальных соперников.

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