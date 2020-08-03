Израиль ударил по террористам, пытавшимся заложить взрывчатку на границе с Сирией
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Израильская армия нанесла удар по террористам на границе с Сирией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Военные уточняют, что боевой удар был нанесен в рамках предотвращения попытки заложить взрывчатку возле пограничного ограждения.
По их данным, прокладкой занимались четыре человека.
Военный удар по террористам был нанесен с самолетов.
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