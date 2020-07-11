Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

По его словам, из имеющихся вопросов, которые нужно решить, нет ничего значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями.

Также Трамп отметил, что у него «очень хорошие отношения» с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на то, что Соединенные Штаты «почти каждую неделю вводят все больше санкций против России».

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