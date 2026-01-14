Размер шрифта
В Европарламенте назвали любое вторжение в Данию нарушением Устава ООН

ЕП заявил, что осуждает заявления администрации Трампа в отношении Гренландии
Francois Mori/AP

Европейский парламент (ЕП) однозначно осуждает заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии является нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью проходит под гарантиями коллективной безопасности альянса. Отдельное внимание в ЕП обратили на необходимость обеспечить безопасность в Арктике в рамках объединения. По словам представителей ЕП, Дания поддерживает соглашения с партнерами, включая США, для защиты региона.

В заявлении Европейскую комиссию и Европейский совет призвали определить конкретную и ощутимую поддержку Гренландии и Дании.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее Мелони в качестве ответа на аннексию Гренландии предложила рассмотреть атаку на McDonald's.

