Знакомый экс-главы «Уралкалия» высказался о теле, найденном на Кипре

РИА Новости: точных данных о том, чье тело нашли на Кипре, еще нет
Личный архив Натальи Макаровой

Точных данных о том, чье тело нашли на Кипре, еще нет. Об этом сообщил знакомый бывшего главы «Уралкалия» Алексей Дозорцев, передает РИА Новости.

«В районе поисков найдено тело. Пока никто достоверно не может сказать, кому оно принадлежит. Мы ждем официальных процедур», — заявил он.

По словам мужчины, на данный момент на месте инцидента работает полицейская группа.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что кипрские власти обнаружили тело в районе поисков бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. По информации журналистов в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдиму на труднодоступном и изрезанном участке побережья был найден труп. В данный момент местная полиция не подтвердила информацию, что тело принадлежит Баумгертнеру.

11 января стало известно, что власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез в стране 7 января. Предприниматель пропал по месту своего жительства в Лимасоле.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении экс-депутата Госдумы в Москве.

