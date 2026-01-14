Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США

Европа в конечном счете уступит Гренландию США, создав тем самым «отличный европейский прецедент». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

В своем заявлении Медведев прокомментировал резкую реакцию европейских политиков на планы Вашингтона по присоединению острова. По его оценке, реальных последствий для США не последует.

«Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!» — написал Медведев.

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Швеция направила своих военных в Гренландию.