Обвиненный в домогательствах Иглесиас принуждал ведущую целовать его в эфире

В сети всплыло старое видео с испанским певцом Хулио Иглесиасом, в котором он принуждает телеведущую Сусану Хименес его поцеловать. Об этом сообщает F5.

По данным издания, ролик является отрывком из интервью 2004 года. В нем Иглесиас при первом выходе начинает настойчиво целовать Хименес. Телеведущая отшучивается, но просит не делать так. Артист продолжил пытаться целовать знаменитость. После этого Хименес начала брыкаться и отталкивать музыканта руками, напомнив, что у него есть жена. Певец еще раз целует женщину и смеется под аплодисменты зрителей.

Отмечается, что о ролике вспомнили на фоне обвинений Иглесиаса в сексуальном насилии.

Две женщины, работавшие домработницами в особняке Иглесиаса, обвинили артиста в домогательствах и сексуальном насилии. Одна из пострадавших заявила, что певец принуждал ее к сексу, давал пощечины, а также оскорблял ее и бил. Другая сотрудница пожаловалась на неуместные прикосновения, оскорбления, унижения и атмосферу постоянного преследования.

