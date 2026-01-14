Над регионами РФ сбили 39 украинских беспилотников

Над регионами России были сбиты 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«14 января в период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего беспилотников было сбито над Краснодарским краем — 12 БПЛА, а также над акваторий Азовского моря — 11 БПЛА.

Еще 7 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, четыре над Ростовской областью, три — над Курской областью, еще два над Крымом.

8 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что противник совершил попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через Херсонскую область. Он уточнил, что эта попытка атаки была сорвана российскими военными. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» отразили атаку и сбили 18 вражеских дронов самолетного типа. Сальдо отметил, что остальные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО других регионов.

Ранее пассажиры рейса Краснодар — Москва оказались заперты в аэропорту из-за атаки БПЛА.