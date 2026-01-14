Театр Вахтангова сообщил о госпитализации режиссера

Театральный режиссер Наталья Ковалева была госпитализирована. Об этом в Telegram-канале сообщили представители Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Причины госпитализации не уточняются. Команда театра пожелала здоровья Ковалеву. В связи с проблемами со здоровьем режиссера премьера ее спектакля «Легенда о Паганини» отложена. Выступления должны были пройти 20, 21 февраля и 14, 26 марта. Дата премьеры будет объявлена позже. Предположительно, она состоится в конце театрального сезона (май-июнь).

Представители театра принесли извинения за доставленные неудобства.

«Возврат средств по билетам, купленным на сайте театра, придет автоматически на карты. Сдать билеты, приобретенные в кассе, необходимо не позднее 10 дней с даты отменённого спектакля. Если билеты приобретены у билетных агентств — пожалуйста, обращайтесь по месту покупки», — отметили в театре.

Наталья Ковалева начинала свою карьеру как актриса Театра на Таганке. Там она проработала с 1979 по 2009 год. С 1997 года артистка ведет педагогическую деятельность. Режиссер работала с иностранными студентами и обучала в зарубежных вузах. К примеру, в Корейском Национальном Университете Искусства. В 2016-м артистка представила спектакль пьесы Тадеуша Слободзянека «Наш класс». Постановка удостоилась Театральной премии МК и премии ФЕОР «Скрипач на крыше».

