Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Театр Вахтангова сообщил о госпитализации режиссера

Театральный режиссер Наталья Ковалева была госпитализирована
Владимир Федоренко/РИА Новости

Театральный режиссер Наталья Ковалева была госпитализирована. Об этом в Telegram-канале сообщили представители Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Причины госпитализации не уточняются. Команда театра пожелала здоровья Ковалеву. В связи с проблемами со здоровьем режиссера премьера ее спектакля «Легенда о Паганини» отложена. Выступления должны были пройти 20, 21 февраля и 14, 26 марта. Дата премьеры будет объявлена позже. Предположительно, она состоится в конце театрального сезона (май-июнь).

Представители театра принесли извинения за доставленные неудобства.

«Возврат средств по билетам, купленным на сайте театра, придет автоматически на карты. Сдать билеты, приобретенные в кассе, необходимо не позднее 10 дней с даты отменённого спектакля. Если билеты приобретены у билетных агентств — пожалуйста, обращайтесь по месту покупки», — отметили в театре.

Наталья Ковалева начинала свою карьеру как актриса Театра на Таганке. Там она проработала с 1979 по 2009 год. С 1997 года артистка ведет педагогическую деятельность. Режиссер работала с иностранными студентами и обучала в зарубежных вузах. К примеру, в Корейском Национальном Университете Искусства. В 2016-м артистка представила спектакль пьесы Тадеуша Слободзянека «Наш класс». Постановка удостоилась Театральной премии МК и премии ФЕОР «Скрипач на крыше».

Ранее Настя Каменских попала в больницу в Барселоне после голодовки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623131_rnd_1",
    "video_id": "record::efaf279c-b8c4-4f18-8477-4e3c98031a43"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+