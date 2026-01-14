Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа на время ЧС в энергетике

Зеленский предложил отменить комендантский час на время ЧС в энергетике
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На время ЧС можем убрать комендантский час для части городов и районов», — написал он.

По его словам, это нужно, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально с учетом ситуации в энергосистеме.

Комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Он вводится областными военными администрациями и обычно длится с 00:00 до 05:00 утра.

14 января Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней.

В августе украинские депутаты одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение комендантского часа. Нормативный акт дополнил украинский кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за нарушение требований военного положения.

Ранее на Украине рассказали, что страна сама «разрушила» мобилизацию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623365_rnd_2",
    "video_id": "record::a823e3ed-6702-44ae-945f-5959ef63cf36"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+