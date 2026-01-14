Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа на время ЧС в энергетике

Зеленский предложил отменить комендантский час на время ЧС в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На время ЧС можем убрать комендантский час для части городов и районов», — написал он.

По его словам, это нужно, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально с учетом ситуации в энергосистеме.

Комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Он вводится областными военными администрациями и обычно длится с 00:00 до 05:00 утра.

14 января Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней.

В августе украинские депутаты одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение комендантского часа. Нормативный акт дополнил украинский кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за нарушение требований военного положения.

