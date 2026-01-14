Рубио обсудил с Нетаньяху возможный ответ США на ситуацию в Иране

Axios: Рубио и Нетаньяху обсудили возможный ответ США на ситуацию в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в Иране и возможных ответных мерах Вашингтона. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Разговор состоялся в понедельник. Стороны договорились о следующем телефонном контакте в среду. Темами обсуждения стали последние события в Исламской Республике и варианты реакции США.

«Госсекретарь Марко Рубио в понедельник провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Иране и возможный ответ США», — пишет портал.

До этого сообщалось, что власти Ирана считают, что массовые беспорядки в стране были тщательно спланированы иностранными спецслужбами с целью создания предлога для военного вторжения.

По информации агентства Reuters, администрация США может нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Мария Захарова заявила, что протесты в Иране стали для чиновников ЕС «спасительным поводом».