Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает газета Figaro.

«Я буду продолжать [отстаивать эту точку зрения] до конца, потому что в интересах Франции возобновить отношения [с РФ]», — сказал политик.

Он уточнил, что возобновление отношений предполагает взаимовыгодное сотрудничество, а не уступки с французской стороны.

В декабре Николя Дюпон-Эньян заявил, что лидеры стран Европы напоминают «садовых гномов», которые беспечно поддерживают «коррумпированный режим» на Украине. По мнению политика, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц — безголовые утки, которые продолжают «мямлить», поддерживая Киев, который сейчас находится «в полнейшем тупике».

По словам политика, европейские лидеры делают все, чтобы подорвать миротворческие усилия по урегулированию на Украине.

Ранее Дюпон-Эньян обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в желании раздробить Россию.