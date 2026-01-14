Размер шрифта
Уиткофф объявил о начале нового этапа мирного плана по Газе

Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе
Amir Cohen/Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф объявил, что началась реализация второй фазы плана главы Белого дома по урегулированию в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«Сегодня от лица президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа, переходя от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению», — написал Уиткофф.

По его словам, вторая фаза плана предусматривает создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение палестинского движения Хамас, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в секторе Газа, если ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее Трамп высказался о плане превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока».

