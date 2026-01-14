Главы МИД Дании и Гренландии покинули переговоры в Белом доме

Министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули переговоры в Белом доме

Министры иностранных дел Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт покинули переговоры в Белом доме менее чем через полтора часа после их начала. Об этом написал в соцсети X корреспондент AFP Дэнни Кемп.

Встреча с представителями администрации США началась в среду. По данным корреспондента агентства, министры ушли пешком, прервав диалог значительно раньше запланированного времени.

«Министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули переговоры в Белом доме менее чем через 1,5 часа после запланированного начала встречи», — говорится в сообщении.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что в качестве ответа на аннексию Гренландии можно рассмотреть атаку на McDonald's.