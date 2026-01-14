В российском регионе ввели карантин по бешенству

В Башкирии в селах Первомайское и Максютово ввели карантин по бешенству

В двух селах Республики Башкортостан с 12 января ввели карантин по бешенству животных. Глава региона Радий Хабиров подписал соответствующие указы, документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Карантин был установлен в селе Первомайское Стерлитамакского района. Эпизоотическим очагом инфекции признано личное подсобное хозяйство одного из жителей на улице Ленина, а неблагополучной по заболеванию – вся территория населенного пункта.

Также карантин был введен в селе Максютово Кугарчинского района. Там очагом бешенства признано личное подсобное хозяйство на улице Озерной, а неблагополучным — весь населенный пункт.

До этого вспышку бешенства зафиксировали в Москве в районе Щукино. Власти объявили карантин на два месяца.

Очагом распространения инфекции стало жилое помещение в доме 19 на улице Гамалеи. Неблагополучным пунктом названа территория, прилегающая к очагу и ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы.

Ранее в Северной Осетии ввели карантин по бешенству.