Иран обвинил иностранные спецслужбы в организации беспорядков

ТАСС: в Иране считают, что протесты спланировали для создания повода вторжения

Власти Ирана считают, что массовые беспорядки в стране были тщательно спланированы иностранными спецслужбами с целью создания предлога для военного вторжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Исламской Республики.

По словам собеседника агентства, у Тегерана есть доказательства, что часть задержанных получала деньги из-за рубежа и проходила специальную подготовку в других странах. Он подчеркнул, что правоохранительные органы сейчас полностью контролируют ситуацию, а любые дальнейшие акции возможны только в мирном формате.

«Многие из задержанных дали признательные показания, что получали деньги из-за рубежа. Есть доказательства, что некоторые проходили специальную подготовку в других странах», — заявил источник.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее сообщалось, что США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа.