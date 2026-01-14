Мужчина лишился способности ходить после удара о дно во время купания

Туриста из Греции парализовало после купания в Австралии

В Австралии турист неудачно нырнул и потерял способность ходить. Об этом пишет издание Perth Now.

Несчастный случай произошел с 28-летним Иоаннисом Видиниотисом, банковским работником из Афин. В канун Нового года мужчина отдыхал на пляже Коттесло в Перте и решил прыгнуть в воду, но ударился головой о мель, потерял сознание и всплыл лицом вниз.

Пострадавшего вытащила на берег его двоюродная сестра Аристеа Казанциду. В результате Видиниотис получил тяжелую травму позвоночника и перелом ключицы. Его доставили в больницу, где провели экстренную операцию, но врачи говорят, что шансы снова ходить составляют менее 5%.

Местная греческая община запустила сбор на GoFundMe и собрала соотечественнику уже $160 тыс. на лечение и длительную реабилитацию. Пока пострадавший не может двигать даже руками, но его родные не теряют надежды.

«Персонал, врачи и медсестры Королевской больницы Перта проявили себя просто замечательно. Их сострадание, профессионализм и преданность делу помогли нам пережить самые тяжелые дни», — добавила сестра Иоанниса.

