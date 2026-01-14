Загитова рассказала, готова ли она стать участницей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не исключила, что станет участницей «Ледникового периода», передает Sport24.

«Я пока хорошо себя чувствую на месте ведущей, но никогда не говори никогда, может быть, вы меня и увидите в роли участницы», — сказала Загитова.

Фигуристка вела шоу в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

