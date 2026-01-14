Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

На Украине раскрыли, кто «слил» Тимошенко

«Страна.ua»: Тимошенко сдал фигурант дела НАБУ из правящей партии Кузьминых
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, который в 2022 году сам был фигурантом коррупционного дела, записал и передал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) компрометирующие разговоры лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в парламенте.

По мнению депутатов, Кузьминых был завербован НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) в качестве агента-провокатора, который по указанию этих ведомств предлагает коллегам участвовать в коррупционных схемах для последующего возбуждения уголовных дел в отношении тех, кто согласится.

Источники утверждают, что с 2025 года в Верховной раде активно ведутся разговоры о вербовке Кузьминых антикоррупционными органами. Собеседники издания допускают, что агентами-провокаторами могли стать и другие депутаты, ранее ставшие фигурантами уголовных дел НАБУ.

14 января украинские силовики пришли с обысками к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По данным СМИ, ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов и грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть связано с отставкой главы Службы безопасности Украины Василия Малюка: партия Тимошенко ранее помогла президентской фракции «Слуга народа» добиться одобрения его увольнения Радой. При этом сама экс-премьер Украины все обвинения отвергает, а обыски называет свидетельством того, что «выборы ближе, чем казалось». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине допустили сговор Тимошенко с офисом Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623239_rnd_7",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+