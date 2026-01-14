Размер шрифта
На Украине введут режим ЧС в энергетике

Зеленский: на Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он.

По словам главы государства, первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль будет «руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также по решению практических вопросов».

До этого украинский холдинг ДТЭК назвал ситуацию в энергетике Украины самой сложной за зиму. Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр украинской столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили Украину о серьезном испытании этой зимой.

