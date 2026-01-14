Размер шрифта
В ОПЕК подтвердили снижение добычи нефти в России

ОПЕК: в декабре добыча нефти в России снизилась на 73 тысячи баррелей в сутки
В декабре 2025 года добыча нефти в России составила 9,304 млн баррелей в сутки, что на 73 тысячи баррелей меньше показателя ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Предельный уровень добычи нефти для России в рамках квот ОПЕК+ установлен на уровне 9,574 миллиона баррелей в сутки, что на 270 тысяч больше фактического объема.

В сентябре вице-премьер России Александр Новак заявил, что добыча нефти и газового конденсата в России по итогам года ожидается в диапазоне 515-521 млн тонн, что на порядка 2-3% уступает показателям 2023-го. Для сравнения: в прошлом году объем добычи нефти и газоконденсата в РФ составил 530,6 млн тонн.

13 января в пресс-службе Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», что ученые образовательного учреждения разработали цифровую систему на основе нейросети, которая автоматически подбирает оптимальный режим работы скважинного оборудования и позволяет сократить энергопотребление на месторождении на 10–12% без снижения добычи.

Ранее Венесуэла снизила добычу и экспорт нефти из-за блокады США.

