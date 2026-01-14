В Тульской области проверят акушерскую службу на фоне трагедии в Кузбассе

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать проверку акушерской службы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, целью проверки станет недопущение возникновения инфекций в региональных учреждениях здравоохранения, где находятся беременные и только что родившие мамы.

Губернатор добавил, что власти области должны создать максимально безопасные и комфортные условия для рождения детей.

В роддоме №1 Новокузнецка за новогодние праздники не сумели спасти девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали проверить все российские роддома после трагедии в Кемеровской области.