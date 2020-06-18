Ракеты упали около посольства США в Ираке
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Четыре ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада около посольства США, сообщает телеканал Al-Arabiya.
По данным телеканала, взрывы были слышны в центре иракской столицы в «зеленой зоне».
В настоящее время над «зеленой зоной» кружат вертолеты, указано в сообщении. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не приводится.
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