Политика

В МИД России оценили влияние ситуации с Гренландией на Северный морской путь

МИД РФ: ситуация вокруг Гренландии сейчас не затрагивает Севморпуть
Marko Djurica/Reuters

Ситуация вокруг Гренландии в настоящее время не влияет на Северный морской путь (СМП). Об этом заявили газете «Известия» в министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

В ведомстве отметили, что внешнеэкономическое взаимодействие Российской Федерации в Арктике, в том числе по тематике Севморпути, в обозримом будущем будет развиваться в первую очередь со странами-партнерами из Азии.

Газета отмечает, что на практике СМП регулярнее стал использоваться как более короткий путь между Азией и Европой, а связующим звеном является Россия.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее Трамп раскрыл срок решения Дании по Гренландии.

