Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Переброшенные на Ближний Восток силы США прибудут туда в ближайшие дни

Reuters: авианосцы США прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни
Jeff Sherman/U.S. Navy/Reuters

Ударная авианосная группа и истребители США прибудут в Ближний Восток в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

В публикации отмечается, что численность военнослужащих США на ближневосточном регионе увеличивается в моменты обострения напряженности, а переброска войск может быть инициирована исключительно в оборонительных целях.

21 января The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов писало, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. В материале утверждалось, что самолеты приземлились 18 января в Иордании. Кроме того, по данным журналистов издания, в регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

В свою очередь, The Times of Israel сообщало, что Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.

Ранее глава МИД Ирана Аракчи выступил с прямой угрозой в адрес США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688813_rnd_8",
    "video_id": "record::452bd8fd-6171-4a11-a07c-432fd054026f"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+