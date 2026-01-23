Переброшенные на Ближний Восток силы США прибудут туда в ближайшие дни

Ударная авианосная группа и истребители США прибудут в Ближний Восток в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

В публикации отмечается, что численность военнослужащих США на ближневосточном регионе увеличивается в моменты обострения напряженности, а переброска войск может быть инициирована исключительно в оборонительных целях.

21 января The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов писало, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. В материале утверждалось, что самолеты приземлились 18 января в Иордании. Кроме того, по данным журналистов издания, в регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

В свою очередь, The Times of Israel сообщало, что Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.

Ранее глава МИД Ирана Аракчи выступил с прямой угрозой в адрес США.