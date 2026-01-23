В сочинском отеле выявили нарушения после вспышки норовируса у детей

В гостиничном комплексе «Лоо-арена» в Сочи выявили нарушения при организации питания детей, после чего были возбуждены административные дела. Об этом сообщили ТАСС в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте по итогам завершенного эпидемиологического расследования.

По данным Роспотребнадзора, в ходе расследования специалисты зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических требований и норм технического регулирования при организации питания. В связи с этим в отношении хозяйствующего субъекта, работающего на территории гостиничного комплекса, были возбуждены дела об административных правонарушениях.

В начале января у четверых детей, находившихся в Сочи на соревнованиях и проживавших в этом отеле, был подтвержден норовирус второго генотипа. За всеми детьми, которые находились в гостинице, установили медицинское наблюдение. Госпитализация не потребовалась, а после завершения соревнований участники вернулись в свои регионы.

Источником заражения норовирусом признали сотрудников отеля. После выявления инфекции в «Лоо-арене» провели полный комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее норовирус обнаружили у сотрудников кафе в Шерегеше, что привело к временному закрытию заведения.