В США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли вспомнил заявление пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова о ядерной доктрине и усомнился в них.

Ранее Песков говорил, что в новой ядерной доктрине прописано, что «Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия».

Биллингсли в Twitter процитировал представителя Кремля и спросил: «Где это отражено в новой доктрине?».

2 июня президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.

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