Видео Госдепа об опустении Белгорода назвали фейком

Видео с заявлениями официального представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, оказалась подделкой. Об этом заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Видеозапись с заявлениями Миллера об отсутствии в Белгороде мирных жителей, которую я прокомментировал, оказалась фейком. К сожалению, он мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Приведенные мною данные по атакам ВСУ на мирные объекты Белгородской области абсолютно реальные», — заявил Фадеев.

До этого в сети появилось видео с якобы словами представителя Госдепа, что Белгород опустел. Фадеев прокомментировал это заявление, уточнив при этом, что в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории Белгородской области число жертв достигло 175 мирных россиян, еще примерно 800 получили ранения.

1 июня военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали обстреливать «старую» территорию России вооружением западного производства. Он опубликовал фотографии обломков снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были найдены в Белгороде после обстрела.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района.

Ранее в США не исключили все более глубоких ударов американским оружием по РФ.