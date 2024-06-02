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В Татарстане трое подростков на мотоциклах попали под поезд

В Татарстане поезд сбил трех подростков на мотоциклах

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Depositphotos

В Арском районе Татарстана трое несовершеннолетних на мотоциклах попали под товарный поезд, дети выжили, они доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел 1 июня на регулируемом железнодорожном переезде вблизи остановочной платформы Чурилино на перегоне станций Куркачи — Арск. По предварительной информации, трое подростков на двух мотоциклах выехали на переезд на запрещающий сигнал светофора, их сбил грузовой поезд.

Оба водителя мотоциклов и один 14-летний пассажир госпитализированы. По факту травмирования несовершеннолетних проверку проводит республиканская прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Дагестане машина выехала на переезд перед грузовым поездом. Инцидент произошел между станциями Ачи и Манас. Грузовой состав столкнулся с автомобилем. Машинист попытался затормозить, но из-за небольшого расстояния сделать это не удалось. Никто из членов локомотивной бригады не пострадал. Приехавшие на место медики не смогли спасти троих пассажиров автомобиля.

Ранее пассажирский поезд протаранил внедорожник в Челябинской области.

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