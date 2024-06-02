В Волгограде медсестра взяла в долг 4 млн рублей и перевела деньги мошенникам

Жительница Волгограда взяла в банках несколько кредитов и отдала деньги мошенникам, которые угрожали завести на нее уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Телефонные мошенники запугали 51-летнюю жительницу Волгограда. В течение нескольких дней они связывались с женщиной по видеосвязи. Аферисты были одеты в форму полиции и убеждали женщину в том, что она будет привлечена к уголовной ответственности за пособничество в совершении преступления.

Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела женщине предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Россиянка взяла в банках несколько кредитов на сумму 4 млн рублей и перевела средства на указанные реквизиты. Личности злоумышленников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Перми мошенники обокрали 62-летнего директора одной из городских школ на миллионы рублей. Напугав женщину уголовным преследованием, аферист предложил ей перевести свои накопления на указанный им счет под предлогом якобы сохранения денег. Директор последовала инструкциям мошенника и отправила преступникам 2,2 млн рублей. Когда злоумышленник перестал выходить на связь россиянка поняла, что ее обманули. После этого она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионерка поняла, что общается с мошенниками, и разыграла их.