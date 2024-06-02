В Ленобласти школьница сорвалась с высоты во время турпохода

В Приозерском районе Ленинградской области семиклассница сорвалась с высоты во время тренировки на туристических сборах, пострадавшая госпитализирована с переломами. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Лосево, семиклассница находилась на туристических сборах. Во время тренировки девочка сорвалась с каната, натянутого на высоте нескольких метров, и получила серьезные травмы.

По предварительной информации, страховочный карабин школьницы был неправильно застегнут, что привело к несчастному случаю. Организаторы сборов доставили ребенка в медицинское учреждение, у пострадавшей диагностированы переломы поясничного, грудного отделов позвоночника и левой руки. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого сообщалось, что в Москве мальчик гулял по недостроенному зданию и попал в больницу. Инцидент произошел на территории недостроенного здания на улице Оранжерейной. Трое несовершеннолетних проникли внутрь и, находясь на четвертом этаже строения, один из них оступился и упал с высоты. Обстоятельства произошедшего не уточняются. В результате ребенка 2011 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Челябинской области мальчик во время похода сорвался с горы.