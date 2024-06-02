Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти школьница сорвалась с высоты во время турпохода

«78.ru»: в Ленобласти ребенок сорвался с высоты на туристических сборах

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Приозерском районе Ленинградской области семиклассница сорвалась с высоты во время тренировки на туристических сборах, пострадавшая госпитализирована с переломами. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Лосево, семиклассница находилась на туристических сборах. Во время тренировки девочка сорвалась с каната, натянутого на высоте нескольких метров, и получила серьезные травмы.

По предварительной информации, страховочный карабин школьницы был неправильно застегнут, что привело к несчастному случаю. Организаторы сборов доставили ребенка в медицинское учреждение, у пострадавшей диагностированы переломы поясничного, грудного отделов позвоночника и левой руки. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого сообщалось, что в Москве мальчик гулял по недостроенному зданию и попал в больницу. Инцидент произошел на территории недостроенного здания на улице Оранжерейной. Трое несовершеннолетних проникли внутрь и, находясь на четвертом этаже строения, один из них оступился и упал с высоты. Обстоятельства произошедшего не уточняются. В результате ребенка 2011 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Челябинской области мальчик во время похода сорвался с горы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами