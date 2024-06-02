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Гладков сообщил об отсутствии пострадавших при утренних обстрелах Белгорода

Гладков: в Белгороде после утренних обстрелов есть разрушения, пострадавших нет

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В Белгороде есть разрушения в результате утренних обстрелов, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По итогам утренних обстрелов проводятся подомовые обходы, отметил Гладков.

«Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае, у нас, самое главное, нет пострадавших...», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что в городе нет серьезных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Глава региона также добавил, что проведет заседание оперативного штаба и заседание правительства.

В 7:24 мск Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей.

До этого в Белгороде прозвучала серия взрывов.

В ночь на 1 июня в небе над Белгородом зафиксировали около 20 взрывов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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