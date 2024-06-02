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Турецкий журналист обвинил Макрона в лицемерии в вопросе войны с Россией

Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с РФ после получения премии мира

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Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения Вестфальской премии мира. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Одземир.

«Будучи лауреатом Вестфальской премии мира, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, <…> Макрон с картой в руке рассказывал о том, почему Украина должна бомбить Россию», — заявил он.

По мнению журналиста, такое противоречивое поведение французского лидера говорит о его тотальном лицемерии. Кроме этого, Одземир отметил, что французский лидер активно пытался втянуть менее воинственного канцлера ФРГ Олафа Шольца в открытое противостояние с Россией.

До этого немецкое издание Der Spiegel по итогам государственного визита французского лидера в Германию писало, что для Шольца Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Киеву.

Ранее Макрон заявил, что Европа находится в опасности.

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